В мае Россия провела на 19% больше штурмов, чем в апреле – DeepState
Понедельник, 2 июня 2025, 00:26
По данным аналитического проекта DeepState, в мае 2025 года среднее количество ежедневных наступательных атак российских оккупационных войск выросло на 19% по сравнению с апрелем.
Источник: DeepState
Детали: По подсчетам DeepState, среднее количество атак в сутки выросло с 154,8 в апреле до 183,6 в мае.
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Дословно: "Особенно активно враг наступал в начале и в конце мая, пытаясь сохранить высокую интенсивность атак".
Детали: Если в апреле оккупанты только дважды совершали более 190 атак в сутки, то в мае таких дней было уже тринадцать.
Наиболее интенсивным днем стал 4 мая, когда оккупанты совершили 269 штурмовых действий.
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Предыстория:
- 1 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что российская армия продолжает давить в Сумской области, расширяя территорию для ввода своих войск.
- По его словам, штурмовые группы оккупантов на квадроциклах или мотоциклах пытаются максимально глубоко зайти на украинскую территорию, дождаться подкрепления и атаковать позиции Сил обороны Украины.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 31 мая сообщил, что российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия.