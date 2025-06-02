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В мае Россия провела на 19% больше штурмов, чем в апреле – DeepState

Иван ДьяконовПонедельник, 2 июня 2025, 00:26
В мае Россия провела на 19% больше штурмов, чем в апреле – DeepState
иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

По данным аналитического проекта DeepState, в мае 2025 года среднее количество ежедневных наступательных атак российских оккупационных войск выросло на 19% по сравнению с апрелем.

Источник: DeepState

Детали: По подсчетам DeepState, среднее количество атак в сутки выросло с 154,8 в апреле до 183,6 в мае.

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Фото: DeepState
Фото: DeepState

Дословно: "Особенно активно враг наступал в начале и в конце мая, пытаясь сохранить высокую интенсивность атак".

Детали: Если в апреле оккупанты только дважды совершали более 190 атак в сутки, то в мае таких дней было уже тринадцать.

Наиболее интенсивным днем стал 4 мая, когда оккупанты совершили 269 штурмовых действий.

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Предыстория: 

  • 1 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что российская армия продолжает давить в Сумской области, расширяя территорию для ввода своих войск. 
  • По его словам, штурмовые группы оккупантов на квадроциклах или мотоциклах пытаются максимально глубоко зайти на украинскую территорию, дождаться подкрепления и атаковать позиции Сил обороны Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 31 мая сообщил, что российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия.

оккупацияроссийско-украинская войнаРосcия
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