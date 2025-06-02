Харьков под атакой российских БпЛА: шесть пострадавших, среди них дети
В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах города. Пострадали шесть человек, среди них двое детей.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "Харьков под атакой вражеских БПЛА. Мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе. По предварительным данным, "прилеты" вражеских БПЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар".
Детали: По предварительным данным, на месте удара в Холодногорском районе возник пожар.
По словам городского головы, в результате ударов по городу повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и автомобилей.
В 04:40 Синегубов сообщил, что в результате российской атаки пострадал ребенок.
Позже Терехов сообщил о пяти пострадавших в Холодногорском районе, среди них семилетний мальчик.
Обновлено в 05:07. По словам главы ОВА, количество пострадавших возросло до шести, среди них еще один ребенок.