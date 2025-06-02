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Харьков под атакой российских БпЛА: шесть пострадавших, среди них дети

Иван ДьяконовПонедельник, 2 июня 2025, 04:15
Харьков под атакой российских БпЛА: шесть пострадавших, среди них дети
иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах города. Пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Харьков под атакой вражеских БПЛА. Мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе. По предварительным данным, "прилеты" вражеских БПЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар".

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Детали: По предварительным данным, на месте удара в Холодногорском районе возник пожар.

По словам городского головы, в результате ударов по городу повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и автомобилей.

В 04:40 Синегубов сообщил, что в результате российской атаки пострадал ребенок. 

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Позже Терехов сообщил о пяти пострадавших в Холодногорском районе, среди них семилетний мальчик.

Обновлено в 05:07. По словам главы ОВА, количество пострадавших возросло до шести, среди них еще один ребенок.

Харьковбеспилотникивзрыв
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