Харьков под атакой российских БпЛА: шесть пострадавших, среди них дети

В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы прогремели в Шевченковском и Холодногорском районах города. Пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь: "Харьков под атакой вражеских БПЛА. Мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе. По предварительным данным, "прилеты" вражеских БПЛА зафиксированы в Холодногорском районе Харькова. Возник пожар".

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Детали: По предварительным данным, на месте удара в Холодногорском районе возник пожар.

По словам городского головы, в результате ударов по городу повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и автомобилей.

В 04:40 Синегубов сообщил, что в результате российской атаки пострадал ребенок.

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Позже Терехов сообщил о пяти пострадавших в Холодногорском районе, среди них семилетний мальчик.

Обновлено в 05:07. По словам главы ОВА, количество пострадавших возросло до шести, среди них еще один ребенок.