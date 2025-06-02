Россияне атаковали Запорожскую область более 590 раз, 5 погибших, 9 раненых – ОВА
В течение суток российские захватчики атаковали 16 населенных пунктов Запорожской области 593 раза, в результате чего погибли 5 человек.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "5 человек погибли, 9 - получили ранения в результате вражеских атак на Запорожскую область. В течение суток оккупанты нанесли 593 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области".
Детали: В частности, враг нанес 1 ракетный удар по Запорожью и совершил 12 авиационных обстрелов по Терноватому, Каменскому, Гуляйполю, Железнодорожному, Копани.
Также 351 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Запорожье, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку, Васильевку.
6 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новодаровку, Малую Токмачку и Луговское.
223 артудара пришлись по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Железнодорожного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.
Еще 56 сообщений поступило о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.