Россия в войне против Украины потеряла еще 1140 военных – Генштаб
Понедельник, 2 июня 2025, 07:28
За минувшие сутки российские захватчики в войне против Украины потеряли 1 140 военных, 48 артиллерийских систем и 2 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 02.06. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава 989 700 (+1 140) человек,
- танков - 10 874 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 22 663 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 28 575 (+48) ед,
- средств ПВО - 1175 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 622 (+256),
- крылатых ракет - 3 271 (+3),
- автомобильной техники и автоцистерн - 50462 (+137) ед,
- специальной техники - 3905 (+2).