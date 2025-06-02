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Россия в войне против Украины потеряла еще 1140 военных – Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 2 июня 2025, 07:28
Россия в войне против Украины потеряла еще 1140 военных – Генштаб
фото: Getty images

За минувшие сутки российские захватчики в войне против Украины потеряли 1 140 военных, 48 артиллерийских систем и 2 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 02.06. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава 989 700 (+1 140) человек,
  • танков - 10 874 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 22 663 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 28 575 (+48) ед,
  • средств ПВО - 1175 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 622 (+256),
  • крылатых ракет - 3 271 (+3),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50462 (+137) ед,
  • специальной техники - 3905 (+2).

Вооруженные силыроссийско-украинская война
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