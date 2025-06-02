Атака на Днепропетровщину: повреждены медучреждение, магазин, ЛЭП, 3 пострадавших

В результате атаки российских захватчиков на Днепропетровскую область пострадали 3 мужчин, повреждены медицинское учреждение, пожарная часть, магазин.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Агрессор с вечера, ночью и утром не оставлял в покое Никопольщину. Осуществлял артобстрелы, применял дроны-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БпЛА".

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Детали: По его словам под ударом находились Никополь и Марганецкая община.

Лысак сообщил, что пострадали трое мужчин 68, 51 и 72 лет. Все они госпитализированы и находятся состоянии средней тяжести.

Также было повреждено медучреждение, пожарная часть, магазин, задело линию электропередач.