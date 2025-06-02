Россияне атаковали Покровский и еще два направления фронта более 80 раз – Генштаб

За прошедшие сутки на 9 направлениях фронта и Курском плацдарме зафиксировано 146 боевых столкновений, 81 раз российские захватчики атаковали Покровский, Лиманский и Новопавловский направления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Фиголевка, Глубокое и Красное Первое.

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На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь.

На Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григорьевки.

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На Краматорском направлении Силы обороны отбили пять вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг осуществил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмов в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Багатира, Константинополя и Одрадного.

На Ореховском направлении вблизи Степного захватчики совершили две напрасные атаки на позиции наших защитников.

На Курском направлении произошло 19 боестолкновений. Враг совершил 215 артиллерийских обстрелов, из них шесть - из реактивных систем залпового огня, осуществил 10 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.