Россияне утром ударили по предприятию на Черниговщине: возник масштабный пожар

В понедельник утром российские захватчики ударили по одному из предприятий в Черниговской области, в результате чего возник масштабный пожар.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно: "Сегодня утром враг нанес удар по одному из предприятий области. В результате атаки возник масштабный пожар на территории производственного объекта".

Реклама:

Детали: Сообщается, что усилиями пожарных возгорание было локализовано на площади 6800 квадратных метров. Угрозы дальнейшего распространения нет.