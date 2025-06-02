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Россияне утром ударили по предприятию на Черниговщине: возник масштабный пожар

Станислав ПогориловПонедельник, 2 июня 2025, 09:12
Россияне утром ударили по предприятию на Черниговщине: возник масштабный пожар
фото: ГСЧС

В понедельник утром российские захватчики ударили по одному из предприятий в Черниговской области, в результате чего возник масштабный пожар.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно: "Сегодня утром враг нанес удар по одному из предприятий области. В результате атаки возник масштабный пожар на территории производственного объекта".

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Детали: Сообщается, что усилиями пожарных возгорание было локализовано на площади 6800 квадратных метров. Угрозы дальнейшего распространения нет.

 

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