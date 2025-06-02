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Российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев в Европе – разведка

Алена МазуренкоПонедельник, 2 июня 2025, 09:19
Российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев в Европе – разведка
Эмблема ГУР, Telegram разведки

Российские спецслужбы активнее пытаются вербовать граждан Украины в странах Европейского Союза, чтобы привлекать их к противоправной деятельности.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины с целью привлечения их к противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.

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Потенциальным исполнителям предлагают денежное вознаграждение за участие в противозаконной деятельности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу государства-агрессора.

Преимущественно речь идет об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в трудном положении".

Детали: В ГУР отмечают, что вербовка украинцев для реализации враждебных сценариев в Европе - еще один инструмент гибридной агрессии, которую Россия ведет против Украины и всего европейского сообщества.

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В разведке Украины призывают в случае попытки установления контакта со стороны подозрительных лиц немедленно обратиться к правоохранителям страны пребывания или украинских дипломатических учреждений.

разведкаЕСЕвропашпионаж
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