Россияне атаковали Константиновку ФАБами: погибла женщина, есть разрушения, поврежден газопровод, ЛЭП

Из-за авиационного удара российских захватчиков "ФАБ-250" по жилой застройке города Константиновка Донецкой области погибла местная жительница.

Источник: Донецкая облпрокуратура в Facebook

Дословно: "1 июня 2025 года, в 21.35, армия РФ нанесла 3 авиаудара "ФАБ-250" с модулем УМПК по Константиновке. В зоне поражения оказалась жилая застройка".

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Детали: Сообщается, что в результате атаки в своем доме погибла 60-летняя местная жительница. Еще четверо гражданских - мужчины 33, 83 лет и 73 и 78-летние женщины получили телесные повреждения. У них диагностированы минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочные ранения, множественные гематомы, переломы, ожоги.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние трех пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.