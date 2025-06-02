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Зеленский ожидает плодотворного сотрудничества с новоизбранным президентом Польши

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПонедельник, 2 июня 2025, 11:22
Зеленский ожидает плодотворного сотрудничества с новоизбранным президентом Польши
Кароль Навроцкий, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский поздравил новоизбранного польского лидера Кароля Навроцкого с победой на выборах президента страны.

Источник: Зеленский в Х, "Европейская правда"

Детали: Зеленский поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах в понедельник, 2 июня.

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Он заявил, что Польша, которая "сохраняет силу национального духа и веру в справедливость", была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, который "защищает свободу и достоинство для каждой нации".

Украинский лидер ожидает "неизменно плодотворное сотрудничество" с Польшей и лично с новым президентом страны.

"Укрепляя друг друга на нашем континенте, даем больше сил Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижение реального и прочного мира", – добавил он.

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Как известно, с небольшим отрывом в 1,78 процентного пункта Навроцкий победил своего соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского на президентских выборах в Польше.

Стоит заметить, что в конце мая Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, среди которых обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре.

В то же время его соперник Тшасковский отказался подписывать такую декларацию.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны, также они показали изменение отношения к Украине. Детали – в статье "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши.

ПольшаУкраинапрезидентвиборы
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