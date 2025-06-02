В Уманском ТЦК разоблачили фиктивное бронирование от мобилизации: залог подозреваемому – 1 млн

Государственное бюро расследования сообщает о разоблачении незаконного бронирования военнообязанных в одном из отделов Уманского районного ТЦК и СП Черкасской области.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: В Бюро утверждают, что незаконный механизм действовал с ноября 2024 года на территории Черкасской и Кировоградской областей. Житель Кировоградщины, мол, подыскивал желающих "отложить" мобилизацию за 7 тысяч долларов США. Основными "клиентами" были предприниматели. Он обещал обеспечить отсрочку на полгода через оформление фиктивного бронирования в системе "Резерв+".

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28 мая посредника задержали после получения части оплаты. У одного из клиентов уже появилось подтверждение отсрочки в официальной базе.

Во время следственных действий сотрудники ГБР провели обыски, изъяли документацию и начали проверку всех лиц, которые могли незаконно воспользоваться фиктивным бронированием. Также устанавливается круг служащих ТЦК, которые могли быть причастны к принятию противоправных решений, говорят в ГБР.

Задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

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В то же время прокуратура описывает только один задокументированный случай.

Дословно: "Следствием установлено, что в ноябре 2024 года подозреваемый узнал, что его знакомый, руководитель частного предприятия, не имеет надлежащих военно-учетных документов и подлежит общей мобилизации. Воспользовавшись ситуацией, он предложил военнообязанному за денежное вознаграждение свою "помощь" в получении отсрочки от мобилизации на срок шесть месяцев.

Подозреваемый сообщил, что имеет возможность повлиять на неустановленных должностных лиц одного из ТЦК и СП Черкасской области для оформления отсрочки.

Согласившись на предложение, гражданин сообщил правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем.

В январе 2025 года, во время личной встречи на автозаправочной станции, подозреваемый получил первую часть неправомерной выгоды в размере 3 500 долл. США. Остальные средства планировалось передать после фактического внесения отсрочки в систему "Резерв".

В дальнейшем подозреваемый сообщил, что отсрочка уже оформлена, и запросил вторую часть денежных средств для якобы передачи их должностным лицам РТЦК и СП. Однако во время следующей встречи, где должна была быть передача остальной суммы, он скрылся с места происшествия.

28 мая 2025 года его задержали правоохранители в порядке ст. ст. 208, 615 УПК Украины.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 000 000 гривен.

Продолжается проверка возможной причастности должностных лиц РТЦК и СП Черкасской области к совершению преступления".