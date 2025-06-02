Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Уманском ТЦК разоблачили фиктивное бронирование от мобилизации: залог подозреваемому – 1 млн

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 июня 2025, 11:25
В Уманском ТЦК разоблачили фиктивное бронирование от мобилизации: залог подозреваемому – 1 млн
фото ГБР

Государственное бюро расследования сообщает о разоблачении незаконного бронирования военнообязанных в одном из отделов Уманского районного ТЦК и СП Черкасской области.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: В Бюро утверждают, что незаконный механизм действовал с ноября 2024 года на территории Черкасской и Кировоградской областей. Житель Кировоградщины, мол, подыскивал желающих "отложить" мобилизацию за 7 тысяч долларов США. Основными "клиентами" были предприниматели. Он обещал обеспечить отсрочку на полгода через оформление фиктивного бронирования в системе "Резерв+".

Реклама:

28 мая посредника задержали после получения части оплаты. У одного из клиентов уже появилось подтверждение отсрочки в официальной базе.

Во время следственных действий сотрудники ГБР провели обыски, изъяли документацию и начали проверку всех лиц, которые могли незаконно воспользоваться фиктивным бронированием. Также устанавливается круг служащих ТЦК, которые могли быть причастны к принятию противоправных решений, говорят в ГБР.

Задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

РЕКЛАМА:

В то же время прокуратура описывает только один задокументированный случай.

Дословно: "Следствием установлено, что в ноябре 2024 года подозреваемый узнал, что его знакомый, руководитель частного предприятия, не имеет надлежащих военно-учетных документов и подлежит общей мобилизации. Воспользовавшись ситуацией, он предложил военнообязанному за денежное вознаграждение свою "помощь" в получении отсрочки от мобилизации на срок шесть месяцев.

Подозреваемый сообщил, что имеет возможность повлиять на неустановленных должностных лиц одного из ТЦК и СП Черкасской области для оформления отсрочки.

Согласившись на предложение, гражданин сообщил правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем.

В январе 2025 года, во время личной встречи на автозаправочной станции, подозреваемый получил первую часть неправомерной выгоды в размере 3 500 долл. США. Остальные средства планировалось передать после фактического внесения отсрочки в систему "Резерв".

В дальнейшем подозреваемый сообщил, что отсрочка уже оформлена, и запросил вторую часть денежных средств для якобы передачи их должностным лицам РТЦК и СП. Однако во время следующей встречи, где должна была быть передача остальной суммы, он скрылся с места происшествия.

28 мая 2025 года его задержали правоохранители в порядке ст. ст. 208, 615 УПК Украины.

 

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 000 000 гривен.

Продолжается проверка возможной причастности должностных лиц РТЦК и СП Черкасской области к совершению преступления".

уклонистыГБРпрокуратурамобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Спецоперация СБУ: появились первые спутниковые снимки уничтоженных самолетов РФ на авиабазе "Белая"
Зеленский ожидает плодотворного сотрудничества с новоизбранным президентом Польши
Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с РФ
инфографикаРоссия ночью атаковала дронами и "Искандерами": ПВО обезвредила 52 БпЛА
Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента Польши
Трамп распространяет теорию заговора, утверждая, что Байден был "казнен" в 2020 году
Все новости...
уклонисты
Депутат создал схему выезда мужчин за границу – САП
Партия уклонистов
Разоблачили дельца, который обещал "бронь" в ГСЧС от призыва
Последние новости
13:14
Оппонент поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши
13:10
Зеленский: Украина сможет покрыть 40% своих потребностей в оружии собственным производством
13:00
Малюк подвел итоги спецоперации СБУ по уничтожению стратегических самолетов РФ
12:58
Фондовый рынок Польши отреагировал на результаты выборов
12:55
Синоптики обещают украинцам теплую погоду с дождями
12:50
У травні податків в Україні зібрали на 5,2 мільярда гривень більше від плану
12:42
футболИсторический вылет "Ворсклы", возвращение Харькова в элиту: итоги переходных матчей за выход в УПЛ
12:38
АРМА обнаружили "утечку" минеральной воды
12:37
В Стамбуле Украина согласовала позиции с Германией, Италией и Британией перед переговорами с РФ
12:35
"Нафтогаз" получит от ЕБРР €36,4 миллионов: на что пойдут средства
Все новости...
Реклама:
Реклама: