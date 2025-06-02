Россияне утром атаковали из артиллерии Херсон: один погибший, ранен 5-летний ребенок

В понедельник утром российские захватчики из артиллерии обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего погиб местный житель и был ранен 5-летний ребенок.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Херсонская ОВА в Facebook

Прямая речь: "Оккупанты обстреляли из артиллерии жилую застройку, из-за чего в домах разбиты фасады, кровли и выбиты стекла".

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Детали: По его словам, смертельные ранения получил херсонец, который находился на улице.

Также в результате утреннего обстрела 5-летний мальчик получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга, он находится в больнице под наблюдением медиков.