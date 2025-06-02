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Николаевские морпехи показали, как уничтожают врага на Покровском направлении

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 июня 2025, 11:44
Николаевские морпехи показали, как уничтожают врага на Покровском направлении
скриншот

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского поделились кадрами уничтожения российской военной техники и личного состава противника на Покровском направлении Донецкой области.

Источник: видео 36 ОБрМП, собеседники "Украинской правды" в бригаде

Детали: По данным источника УП, на видео зафиксированы лучшие поражения за неделю.

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В частности механизированный штурм оккупантов на БМП-2 был остановлен ударными беспилотниками, а российская бронетехника полностью уничтожена "Джавелином".

Также FPV-дронами николаевских морпехов был ликвидирован штурмовой отряд из 4 оккупантов на мотоциклах.

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Трое оккупантов, которые находились в укрытиях, тоже уничтожены с помощью FPV.

Донецкая областьвойнаВооруженные силы
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