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Россияне попали по промобъекту в Сумах, ранены 2 женщины – ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 2 июня 2025, 12:03
Россияне попали по промобъекту в Сумах, ранены 2 женщины – ОВА
фото: Сумской горсовет

В понедельник утром российские захватчики попали по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах, ранения получили 2 женщины.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно: Сегодня около 10:15 в Сумах прогремели взрывы. Есть попадания (тип оружия устанавливается) в объекты промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе.

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Сообщается, что вследствие обстрела осколочные ранения получили две женщины - 57 и 43 лет, им оказывается медицинская помощь.

На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.

Сумыроссийско-украинская войнажертвы
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