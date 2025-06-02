Россияне попали по промобъекту в Сумах, ранены 2 женщины – ОВА

В понедельник утром российские захватчики попали по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах, ранения получили 2 женщины.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно: Сегодня около 10:15 в Сумах прогремели взрывы. Есть попадания (тип оружия устанавливается) в объекты промышленной инфраструктуры, а также в жилом секторе.

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Сообщается, что вследствие обстрела осколочные ранения получили две женщины - 57 и 43 лет, им оказывается медицинская помощь.

На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.