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Синоптики обещают украинцам теплую погоду с дождями

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 июня 2025, 12:55
Синоптики обещают украинцам теплую погоду с дождями
иллюстративное фото Unsplash

Кратковременные дожди ожидаются в ночь на 3 июня на северо-западе Украины, днем в западных, северных и большинстве центральных областей.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцетра

Детали: Во вторник в Ровненской, Волынской, Винницкой и Житомирской областях местами ожидаются значительные дожди и грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°; днем 24-29°, на юге и востоке страны до 32°, в западных областях 19-24°.

В Киеве 3 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°; днем 26-28°.

В ночь на среду в северных, северо-восточных и в Черкасской областях, а днем на востоке и юго-востоке Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 24-29°, на юге страны до 32°.

В столице 4 июня ночью будут кратковременные дожди, местами грозы, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

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