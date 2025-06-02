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Оппонент поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПонедельник, 2 июня 2025, 13:14
Оппонент поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши
Рафал Тшасковский, фото с Facebook

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который выдвигался на пост президента Польши от партии власти "Гражданская платформа", впервые прокомментировал свое поражение.

Источник: Тшасковский у себя в Х, "Европейская правда"

Детали: Тшасковский поблагодарил за каждый голос, который граждане Польши отдали за него, а также поздравил своего соперника Кароля Навроцкого с победой.

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"Я боролся за то, чтобы мы вместе построили Польшу – сильную, безопасную, честную, сопереживающую. Современную Польшу, в которой каждый сможет реализовать свои цели и стремления. Спасибо всем, кто проголосовал за такую Польшу", – написал он.

В то же время Тшасковский выразил сожаление, что "не смог убедить большинство граждан в своем видении Польши".

"Я поздравляю Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Эта победа обязывает, особенно в такие трудные времена. Особенно при таком равном счете. Помните об этом", – резюмировал он.

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По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а Тшасковский – 49,11%.

По данным СМИ, после победы Навроцкого польский премьер Дональд Туск внесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны, также они показали изменение отношения к Украине. Детали – в статье "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши.

Польшавиборыпрезидент
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