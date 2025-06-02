В РФ объявили в розыск мужчину, якобы причастного к атаке на стратегическую авиацию
Власти города Усть-Кут Иркутской области РФ объявили в розыск якобы причастного к дроновой атаке на аэродром со стратегической авиацией "Белая" мужчинуи обнародовали его фото.
Источник: администрация города Усть-Кут в Telegram, "ТАСС", Telegram-канал Baza
Детали: Власти города называют фамилию разыскиваемого - Андрей Тимофеев, который родился в 1987 году в Донецке. Отмечается, что он "возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома "Белая".
Однако, по данным "Базы", Тимофеев родился в Житомире потом какое-то время жил в Киеве. "Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам были зарегистрированы в Миассе", - утверждает Telegram-канал.
Также по данным "Базы", Тимофеев в октябре 2024 года открыл индивидуальное предпринимательство по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей.
"Именно с помощью этих автомобилей 1 июня и были организованы атаки на военные объекты. Источники утверждают, что ориентировка на Тимофеева направлена во все отделы МВД", - утверждает "База".
Президент Владимир Зеленский, оценивая спецоперация СБУ, заявлял, что "наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности - те, кто нам помогал".
Предыстория:
- В России днем 1 июня массово пылали вражеские стратегические бомбардировщики - СБУ атаковала беспилотниками российские аэродромы, сообщалось о поражении 40 самолетов. Позже росСМИ и российские пропагандисты писали, что украинские БПЛА вылетали из стоящих на заправке фур, чтобы атаковать стратегическую авиацию на военных аэродромах страны.
- Министерство обороны России подтвердило атаку с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти регионах – в ведомстве обвинили в атаке "киевский режим".
- По данным издания Axios, Соединённые Штаты не были уведомлены об операции Службы Украины по уничтожению десятков российских самолётов.
- Президент Владимир Зеленский назвал операцию СБУ по уничтожению более 40 самолетов стратегической авиации на аэродромах РФ блестящим результатом, который войдет в учебники истории.
- Позже в сети появились первые спутниковые снимки, которые позволяют лучше оценить потери россиян на авиабазе "Белая" в Иркутской области в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Соответствующие фото обнародовал GEOINT-консультант Крис Биггерс.