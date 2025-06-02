В РФ объявили в розыск мужчину, якобы причастного к атаке на стратегическую авиацию

Объявлен в розыск мужчина, якобы причастный к атаке дронов на стратегические аэродромы РФ, фото: администрация Города Усть-Кут

Власти города Усть-Кут Иркутской области РФ объявили в розыск якобы причастного к дроновой атаке на аэродром со стратегической авиацией "Белая" мужчинуи обнародовали его фото.

Источник: администрация города Усть-Кут в Telegram, "ТАСС", Telegram-канал Baza

Детали: Власти города называют фамилию разыскиваемого - Андрей Тимофеев, который родился в 1987 году в Донецке. Отмечается, что он "возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома "Белая".

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Однако, по данным "Базы", Тимофеев родился в Житомире потом какое-то время жил в Киеве. "Несколько лет назад он переехал в Челябинскую область. Большинство его родственников, а также он сам были зарегистрированы в Миассе", - утверждает Telegram-канал.

Также по данным "Базы", Тимофеев в октябре 2024 года открыл индивидуальное предпринимательство по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько автомобилей.

"Именно с помощью этих автомобилей 1 июня и были организованы атаки на военные объекты. Источники утверждают, что ориентировка на Тимофеева направлена во все отделы МВД", - утверждает "База".

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Президент Владимир Зеленский, оценивая спецоперация СБУ, заявлял, что "наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности - те, кто нам помогал".

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