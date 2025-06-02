Россияне обстреляли пожарную часть и ударили по эвакуации: пострадали 12 спасателей

Российские оккупационные войска обстреляли пожарно-спасательную часть в Запорожской области: ранения получили четверо спасателей, еще 8 госпитализированы и проходят обследование.

Источник: ГСЧС

Детали: Сообщается, что 2 июня враг совершил очередной обстрел пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

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Несмотря на то, что личный состав находился в укрытии, ранения получили 4 спасателей, еще 8 проходят обследование в медучреждении. В ГСЧС уверяют, что им предоставляется вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

В результате прямого попадания серьезные повреждения получило здание части и пожарные машины.

При этом во время эвакуации травмированных в стабпункт, российские войска снова открыли огонь. Под обстрел попали две пожарные машины, которые вывозили пострадавших и весь личный состав части.

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Дословно: "Это очередной пример сознательных и целенаправленных атак оккупантов по спасателям - людям, которые ежедневно спасают жизни других, рискуя собственной!".