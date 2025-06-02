Рютте о вступлении Украины в НАТО: "Это долгосрочное обязательство всех 32 союзников"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все страны-члены НАТО согласились с членством Украины и подчеркнул, что этот вопрос не может быть частью мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Источник: Рютте во время саммита стран "Бухарестской девятки" и Северных стран, LRT, "Европейская правда"

Детали: Его заявление прозвучало в ответ на требование России остановить расширение НАТО для мира.

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"Что касается Украины, в Вашингтоне было четкое обязательство всех 32 союзников – это необратимый путь к вступлению Украины в НАТО. Без конкретной даты, не как часть мирного соглашения, а как долгосрочное обязательство всех 32 союзников, и мы уже строим этот мост", – заверил Рютте.

Недавно в интервью ABC News Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты считают справедливыми опасения России по поводу расширения НАТО и готовы обсуждать это.

"Они говорят не только об Украине. Они упоминают Грузию, они говорят о Молдове. Мы это понимаем и говорим им, что мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интересы безопасности", – отметил Келлог.

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Кремль обрадовался такому заявлению Келлога.