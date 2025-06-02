Российская армия летом может замахнуться на Дружковку – УП

Если украинская армия не заблокирует российский выступ на дороге между Покровском и Константиновкой, который начал нарастать с начала мая, российская армия этим летом может замахнуться на то, чтобы охватить сразу Дружковку и Константиновку в Донецкой области.

Источник: статья УП "Летнее наступление России на фронте: где будет продвигаться противник, и что ослабляет позиции Сил обороны"

Дословно: "Потенциально, как предполагают собеседники УП среди военных на Краматорском направлении, этот выступ может перерасти в дальнейшее продвижение россиян на север и охват еще одного крупного города - Дружковки. Это будет западная "клешня" для окружения Константиновки и Дружковки, тогда как восточную противник сформирует, продвигаясь от Часового Яра.

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Таким образом россияне смогут "откусить" половину Краматорской агломерации, не ввязываясь в городские бои. Это можно условно считать их планом максимум на это лето".

Прямая речь собеседника УП на Краматорском направлении: "Нарастив усилия на выступлении между Покровском и Константиновкой, россияне могут пойти на Торское, которое западнее Дружковки, а с другой стороны - пойти на Дружковку с Часового Яра. И вот этот весь кусок может быть большой проблемой, если россиян не остановить. Зачем им лезть в Константиновку, если можно сделать больше? Так под угрозой будет и Дружковка, и все наши пути снабжения".

Прямая речь аналитика Центра инициатив "Повернись живим" Глеба Волошского: "Если россиянам удастся дотянуться до Дружковки, они это сделают. Если нет, то по крайней мере попытаются установить огневой контроль над дорогами к Константиновке, с одной стороны - из Покровска, с другой - из Краматорска. Одна из проблем, собственно, заключается в том, что Константиновка размещена в низине, которая лежит вокруг высот - Часов Яр, Торецк. Если они возьмут под контроль эти высоты, им будет очень легко установить огневой контроль как над городом, так и над логистическими маршрутами".

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Детали: По состоянию на конец мая-начало июня россияне активно штурмуют на этом выступе пехотой, мотоциклами и даже бронетехникой. Расстояние от выступа до окрестностей Константиновки составляет 10-12 километров.

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