Семья Портнова разжилась 6 квартирами в Дубае за почти 2 млн долларов – СМИ

Гражданская жена и дочь теневого куратора судов и приближенного к беглому экс-президенту юриста Андрея Портнова в 2022-2023 годах приобрели в Дубае 6 квартир на более чем 2 миллиона долларов. Пять объектов до сих пор в собственности семьи Портнова.

Источник: расследование проекта "Схемы"

Детали: Журналисты получили информацию из Земельного департамента Дубая, а также коммунальных предприятий, находящихся в государственной собственности ОАЭ.

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Первую квартиру дочь Андрея Портнова Лилия приобрела в октябре 2022 года в жилом комплексе Sobha Hartland One Park Avenue. Согласно данным из дубайских реестров, эта недвижимость площадью почти 69 квадратных метров обошлась в около 320 тысяч долларов.

Другие объекты недвижимости в ОАЭ дочь и гражданская жена экс-чиновника начали активно покупать с лета 2023 года.

В июле квартиру на 46,5 квадратных метров Лилия Портнова приобрела за почти 250 тысяч долларов, также у застройщика Sobha, но позже ее продала.

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В августе гражданская жена Портнова Анастасия Валяева инвестировала в квартиру на почти 110 квадратных метров в ЖК неподалеку - Sobha Hartland Waves Opulence. Стоимость этих апартаментов - более 600 тысяч долларов. Сдачу жилого комплекса планируют в сентябре 2025 года.

В том же комплексе через месяц, 9 сентября 2023-го, более 400 тысяч долларов инвестировала в квартиру и Лилия Портнова.

В тот же день Валяева инвестировала еще в одно строительство - Sobha Creek Vista Heights - Tower A. Там она стала обладательницей апартаментов площадью 90 квадратных метров за более 550 тысяч долларов. Завершить строительство этого комплекса планируют в 2026-м.

Еще через месяц - в октябре 2023 года - Лилия Портнова купила еще одну квартиру в Empire Residence в районе Jumeirah Village Circle. 34 квадратных метра обошлись в более 132 тысяч долларов.

Журналисты выяснили с помощью реестров, что несмотря на собственную недвижимость в Дубае, в ноябре 2023 года Лилия Портнова арендовала на год еще одни апартаменты в ЖК District One Residences 18, за почти 36 тысяч долларов.

Дочь Портнова Лилия имеет гражданство Швейцарии. В международных реестрах не удалось найти упоминаний о предпринимательской деятельности дочери Портнова.

Информации об актуальном бизнесе Анастасии Валяевой также нет, но до 2020 года она была указана владелицей компании Vasilisa Group, которая до этого называлась Portnov Group и принадлежала Андрею Портнову.

Журналисты обратились за комментарием к Валяевой и Портновой, а также к адвокатам, которые ранее представляли самого Портнова в судах, чтобы уточнить о происхождении средств на элитное дубайское имущество. На момент публикации они не получили ответов.

Что предшествовало:

Бывшего советника бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича – Андрея Портнова – застрелили в Мадриде.

Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он выехал из Украины через Закарпатье.

Также он находился под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в перечень лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.

Убийство Андрея Портнова у ворот Американской школы в Позуэло-де-Аларкон, когда он отводил своих 10-летнюю и 12-летнюю дочерей, шокировало учеников, учителей и жителей этого элитного района Мадрида.

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