Микроменеджмент Генштаба и Сырского мешает эффективно управлять войсками – УП

Вмешательство Генерального штаба и главнокомандующего, генерала Александра Сырского в работу тактических групп, оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок, которые должны управлять боевыми действиями со знанием обстановки на местах, ослабляет позиции Украины на фронте и замедляет принятие критически важных решений.

Источник: статья УП "Летнее наступление России на фронте: где будет продвигаться противник, и что ослабляет позиции Сил обороны"

Дословно: "Главнокомандующий стремится контролировать все - от назначения нового командира 59-й бригады, которая подчиняется командующему Беспилотных систем Вадиму Сухаревскому, до места расположения пехотной позиции на определенном направлении.

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Это не только "обрубает" руки тактических групп, оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок, которые должны управлять боевыми действиями со знанием обстановки на местах. Это также замедляет принятие критически важных решений.

Насколько известно УП, Сырскому уже предлагали перестроить линию обороны под Константиновкой таким образом, чтобы высвободить силы для сдерживающих действий на более угрожающем участке. Однако это предложение было отклонено".

Прямая речь информированного собеседника УП в Силах обороны: "Вместо того, чтобы планировать стратегические, оперативные действия, Сырский занимается написанием боевых распоряжений на восстановление позиций отделения. Генштаб с нарушением логики, здравого смысла и нормативных документов присылает координаты, где поставить позицию отделения. Определение позиции отделения - это задача максимум командира взвода! При том, эти распоряжения приходят с уточнением: если вы не поставите позицию там, вас ждет уголовная ответственность".

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Детали: Как говорится в статье УП, Сырский также ограничивает в управлении войсками командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого.

Между Сырским и Драпатым - холодные рабочие отношения, с одной стороны. С другой, как подтвердили УП трое не связанных между собой собеседников, главком часто считает именно свои управленческие решения лучшими и отгораживает Драпатого от части полномочий.

Некоторые из наших собеседников отмечают, что между ними есть расхождение во взглядах относительно дальнейших действий Сил обороны: Сырский считает, что украинская армия должна наступать, Драпатый - что сил для ведения наступательных действий недостаточно и стоит становиться в оборону. Некоторые же убеждены, что Сырский или Офис президента опасается конкуренции Драпатого, ведь тот имеет репутацию человечного и сильного командира в войсках.

Напомним: 1 июня после трагедии на 239 полигоне, где в результате удара РФ погибли военные учебного батальона, командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый подал рапорт об отставке. Генерал-майор отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.