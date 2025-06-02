В Стамбуле стартовали переговоры между Украиной и Россией

В Турции начались переговоры между украинской и российской делегациями, во время которых стороны представят инициативы по прекращению огня и формулы окончания войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины

Детали: Как отметили в ведомстве, переговоры проходят в присутствии турецкой стороны.

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В частности, в зале, где проходят переговоры, присутствует министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Также сообщалось, что на встрече будет присутствовать глава Национальной разведывательной службы Турции (МИТ) Ибрагим Калын.

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Напомним: