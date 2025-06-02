В Стамбуле стартовали переговоры между Украиной и Россией
Понедельник, 2 июня 2025, 15:32
В Турции начались переговоры между украинской и российской делегациями, во время которых стороны представят инициативы по прекращению огня и формулы окончания войны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины
Детали: Как отметили в ведомстве, переговоры проходят в присутствии турецкой стороны.
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В частности, в зале, где проходят переговоры, присутствует министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Также сообщалось, что на встрече будет присутствовать глава Национальной разведывательной службы Турции (МИТ) Ибрагим Калын.
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Напомним:
- 1 июня президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира".
- Как и в предыдущей делегации, возглавляет ее министр обороны Рустем Умеров, и из нового списка исключили Алексея Маловацкого, начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
- В делегацию были добавлены Андрей Фомин, Евгений Острянский и Юрий Ковбаса.
- Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.