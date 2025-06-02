Зеленский на саммите в Вильнюсе рассказал, что показала спецоперация СБУ "Паутина"

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция Службы безопасности Украины "Паутина" продемонстрировала, что Украина способна к эффективным тактическим решениям в войне с РФ, и может наносить врагу ощутимые потери, которые заставляют его задуматься о дипломатии.

Источник: глава государства во время саммита "Бухарестской девятки" и северных стран в Вильнюсе, цитирует "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что основным приоритетом для Украины остается укрепление обороны. Он поблагодарил партнеров за пакеты поддержки, развитие совместного производства вооружения и особенно - за инвестиции в военную промышленность Украины.

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"Европа вместе с Америкой имеет лучшее оружие, чем Россия. У нас также есть более сильные тактические решения - наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии", - сказал президент.

Глава государства обратил внимание на риски, которые несет Россия для всего региона. В частности, он призвал обратить внимание на действия РФ в Беларуси.

Зеленский отметил, что Украина способна покрыть до 40% своих оборонных потребностей благодаря собственному производству, однако для этого необходимо стабильное финансирование. "Наши операции демонстрируют, какое влияние имеют инвестиции, особенно в беспилотники", - отметил он.

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Отдельно президент напомнил о насущной потребности в системах противовоздушной обороны.

"И нам все еще срочно нужны средства ПВО, особенно комплексы Patriot и ракеты к ним. Каждый из вас знает, что нам нужно и чем вы можете помочь. Нужны решения", - подытожил Зеленский.

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