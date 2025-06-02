Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг ударил дронами по частному сектору и в самый центр Краматорска

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 июня 2025, 17:46
Враг ударил дронами по частному сектору и в самый центр Краматорска
Место попадания вражеского дрона в центре Краматорска. Фото из Facebook Горбатенко

Российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по Краматорску Донецкой области.

Источник: городской голова Краматорска Александр Гончаренко и журналист "Радио Свобода" Сергей Горбатенко в Facebook

Прямая речь Гончаренко: "Краматорск подвергся вражескому удару - частный сектор и центральная площадь города. По предварительной информации, были применены БпЛА.

Реклама:

На 17:00 известно о пострадавшей женщине. Также есть разрушения.

Устанавливаем окончательные последствия. Опасность еще не миновала!".

Детали: По словам журналиста Горбатенко, "по самому центру Краматорска ударил российский ударный дрон самолетного типа "Молния".

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Украине возможен дефицит газа – Зеленский
В Москве угрожают срывом переговоров из-за атаки на авиацию – источник
Бербок избрали президентом Генассамблеи ООН
Переговоры в Стамбуле: Украина и РФ согласовали обмен "всех на всех" двух категорий пленных
Нардепка "Слуги народа" Колесник сложил мандат
Микроменеджмент Генштаба и Сырского мешает эффективно управлять войсками – УП
Все новости...
Донецкая область
Российская армия летом может замахнуться на Дружковку – УП
Николаевские морпехи показали, как уничтожают врага на Покровском направлении
Россияне атаковали Константиновку ФАБами: погибла женщина, есть разрушения, поврежден газопровод, ЛЭП
Последние новости
21:18
Зеленский поддержал идею Эрдогана о встрече лидеров Украины, России, Турции и США
21:08
Навроцкий впервые прокомментировал свою победу на выборах президента Польши
21:04
Зеленский прокомментировал идею россиян о "частичном" прекращении огня: "Идиоты"
21:00
ЕС предупреждает США: ответ на пошлины Трампа может быть молниеносным
20:56
Зеленский: Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге
20:48
Ледники потеряют почти 40% своей массы из-за потепления: ученые говорят, что это не самый плохой сценарий
20:45
В Украине возможен дефицит газа – Зеленский
20:40
Зеленский: Из 6000 тел военных, которые хотят передать Украине россияне, только 15% опознанных
20:27
Получали зарплату за фиктивную работницу: в Днепре педагогицы присвоили почти полмиллиона грн
20:26
В Москве угрожают срывом переговоров из-за атаки на авиацию – источник
Все новости...
Реклама:
Реклама: