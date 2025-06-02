Враг ударил дронами по частному сектору и в самый центр Краматорска

Место попадания вражеского дрона в центре Краматорска. Фото из Facebook Горбатенко

Российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по Краматорску Донецкой области.

Источник: городской голова Краматорска Александр Гончаренко и журналист "Радио Свобода" Сергей Горбатенко в Facebook

Прямая речь Гончаренко: "Краматорск подвергся вражескому удару - частный сектор и центральная площадь города. По предварительной информации, были применены БпЛА.

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На 17:00 известно о пострадавшей женщине. Также есть разрушения.

Устанавливаем окончательные последствия. Опасность еще не миновала!".

Детали: По словам журналиста Горбатенко, "по самому центру Краматорска ударил российский ударный дрон самолетного типа "Молния".