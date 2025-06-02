Враг ударил дронами по частному сектору и в самый центр Краматорска
Понедельник, 2 июня 2025, 17:46
Российские оккупационные войска нанесли дроновой удар по Краматорску Донецкой области.
Источник: городской голова Краматорска Александр Гончаренко и журналист "Радио Свобода" Сергей Горбатенко в Facebook
Прямая речь Гончаренко: "Краматорск подвергся вражескому удару - частный сектор и центральная площадь города. По предварительной информации, были применены БпЛА.
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На 17:00 известно о пострадавшей женщине. Также есть разрушения.
Устанавливаем окончательные последствия. Опасность еще не миновала!".
Детали: По словам журналиста Горбатенко, "по самому центру Краматорска ударил российский ударный дрон самолетного типа "Молния".