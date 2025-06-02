В РФ заявили, что предложили Украине прекращение огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня
Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что во время переговоров в Стамбуле 2 июня Россия предложила Украине временное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пропагандистские СМИ
Детали: Мединский заявил, что РФ подготовила "меморандум" о прекращении огня и завершении развязанной ею же войны, который состоит из двух частей.
Вторая часть "меморандума" предусматривает "вариативность" и "несколько путей", отметил он.
Среди прочего, по его словам, Россия предложила Украине на переговорах "прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта, и украинская сторона взяла время на изучение предложения.
Также Мединский подтвердил подготовку "наиболее масштабного" обмена между Киевом и Москвой, в который войдут тяжелораненые и тяжелобольные, а также военные до 25 лет, и обмен 6 тысяч тел погибших.
Напомним:
- Ранее об итогах переговоров с россиянами рассказала украинская сторона.
- Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.
- "Европейская правда" перед тем сообщала, с какими предложениями делегация Украины отправилась в Стамбул.