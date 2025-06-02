В РФ заявили, что предложили Украине прекращение огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что во время переговоров в Стамбуле 2 июня Россия предложила Украине временное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пропагандистские СМИ

Детали: Мединский заявил, что РФ подготовила "меморандум" о прекращении огня и завершении развязанной ею же войны, который состоит из двух частей.

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Вторая часть "меморандума" предусматривает "вариативность" и "несколько путей", отметил он.

Среди прочего, по его словам, Россия предложила Украине на переговорах "прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта, и украинская сторона взяла время на изучение предложения.

Также Мединский подтвердил подготовку "наиболее масштабного" обмена между Киевом и Москвой, в который войдут тяжелораненые и тяжелобольные, а также военные до 25 лет, и обмен 6 тысяч тел погибших.

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Напомним: