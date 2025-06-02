Россияне атаковали медицинскую машину в Херсоне: есть погибший и раненые

Российская армия вечером 2 июня атаковала медицинскую машину в центре Херсона, погиб водитель.

Источник: председатель ОВА Александр Прокудин, прокуратура Херсонщины

Детали: Удар произошел около 17:00, транспортное средство – сгорело дотла.

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Смертельные травмы получил водитель 1957 года рождения.

Также ранены двое работников поликлиники: мужчина и женщина, 1972 и 1966 годов рождения.

Фото из Telegram-канала Прокудина

Фото из Telegram-канала Прокудина

Прокуратура также сообщила о последствиях ударов по области: всего за день зафиксировано 11 раненых в Херсоне, Антоновке, Белозерке и Станиславе. Среди пострадавших - пятилетний ребенок.

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Около 04:00 военные РФ осуществили артиллерийский обстрел Херсона. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина.