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Россияне атаковали медицинскую машину в Херсоне: есть погибший и раненые

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 июня 2025, 19:10
Россияне атаковали медицинскую машину в Херсоне: есть погибший и раненые
Фото из Telegram-канала Прокудина

Российская армия вечером 2 июня атаковала медицинскую машину в центре Херсона, погиб водитель.

Источник: председатель ОВА Александр Прокудин, прокуратура Херсонщины

Детали: Удар произошел около 17:00, транспортное средство – сгорело дотла.

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Смертельные травмы получил водитель 1957 года рождения.

Также ранены двое работников поликлиники: мужчина и женщина, 1972 и 1966 годов рождения.

 
Фото из Telegram-канала Прокудина
 
Фото из Telegram-канала Прокудина

Прокуратура также сообщила о последствиях ударов по области: всего за день зафиксировано 11 раненых в Херсоне, Антоновке, Белозерке и Станиславе. Среди пострадавших - пятилетний ребенок.

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Около 04:00 военные РФ осуществили артиллерийский обстрел Херсона. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина.

Херсонбоевые действияроссийско-украинская война
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