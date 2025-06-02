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В российском "меморандуме" сохранились ультимативные требования к Украине – СМИ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 2 июня 2025, 19:03
В российском меморандуме сохранились ультимативные требования к Украине – СМИ
фото: Getty Images

Издание Axios узнало от украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности, что в переданном Россией "меморандуме" о прекращении огня и завершения войны сохранены предыдущие ультимативные требования - в частности о признании российской оккупации украинских территорий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: По словам источника Axios, позиция России, изложенная в "меморандуме", остается "привычной" и содержит, в частности, требования о выводе войск Украины с территорий, на которые претендует Россия.

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Российская делегация также предложила до 10 июля вернуть незаконно вывезенных 10 украинских детей – небольшую долю из перечня, который передала Украина на переговорах.

По словам двух источников Axios, глава российской делегации Владимир Мединский назвал "пропагандой" заявления о похищении Россией десятков тысяч украинских детей и призвал не "бросаться безумными цифрами".

"Никакого похищения нет. Российские солдаты не похищают. Они лишь спасли их, потому что их жизнь была в опасности. Не устраивайте шоу для европейских сочувствующих тетушек, которые сами не имеют детей", – цитирует Мединского Axios.

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Напомним:

российско-украинская войнапереговоры
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