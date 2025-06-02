Бербок избрали президентом Генассамблеи ООН
2 июня Организация Объединенных Наций избрала президентом Генеральной ассамблеи Анналену Бербок - бывшую главу МИД Германии. Ее кандидатуру не поддерживала Россия.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel
Детали: В тайном голосовании за бывшую главу дипломатии Германии проголосовали 167 государств.
Несмотря на это, голосование состоялось в тайном режиме – по настоянию одного из членов ООН. По информации из дипломатических кругов, инициатором тайного голосования стала Россия.
Москва не скрывала своего негативного отношения к кандидатуре Бербок, обвиняя ее в "откровенной предвзятости".
Как министр иностранных дел, Бербок последовательно критиковала Россию за агрессию против Украины и выступала за жесткий курс по Кремлю, что неоднократно вызывало возмущение со стороны российских властей.
Напомним:
- Выдвижение Бербок после поражения ее партии на парламентских выборах в Германии вызвало определенную критику в дипломатических кругах.
- В своей речи после избрания Бербок поблагодарила за доверие и пообещала быть "честной посредницей" всех государств-членов ООН.
- Ранее Бербок отказалась от руководства парламентской фракцией "Зеленых" по личным причинам.
- Впоследствии стало известно, что ее кандидатуру хотят выдвинуть на ротационную должность председателя Генеральной ассамблеи ООН.