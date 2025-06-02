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Бербок избрали президентом Генассамблеи ООН

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 2 июня 2025, 19:31
Бербок избрали президентом Генассамблеи ООН
Иллюстративное фото: Getty Images

2 июня Организация Объединенных Наций избрала президентом Генеральной ассамблеи Анналену Бербок - бывшую главу МИД Германии. Ее кандидатуру не поддерживала Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: В тайном голосовании за бывшую главу дипломатии Германии проголосовали 167 государств.

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Несмотря на это, голосование состоялось в тайном режиме – по настоянию одного из членов ООН. По информации из дипломатических кругов, инициатором тайного голосования стала Россия.

Москва не скрывала своего негативного отношения к кандидатуре Бербок, обвиняя ее в "откровенной предвзятости".

Как министр иностранных дел, Бербок последовательно критиковала Россию за агрессию против Украины и выступала за жесткий курс по Кремлю, что неоднократно вызывало возмущение со стороны российских властей.

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Напомним:

  • Выдвижение Бербок после поражения ее партии на парламентских выборах в Германии вызвало определенную критику в дипломатических кругах.
  • В своей речи после избрания Бербок поблагодарила за доверие и пообещала быть "честной посредницей" всех государств-членов ООН.
  • Ранее Бербок отказалась от руководства парламентской фракцией "Зеленых" по личным причинам.
  • Впоследствии стало известно, что ее кандидатуру хотят выдвинуть на ротационную должность председателя Генеральной ассамблеи ООН.

ООН
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