2 июня Организация Объединенных Наций избрала президентом Генеральной ассамблеи Анналену Бербок - бывшую главу МИД Германии. Ее кандидатуру не поддерживала Россия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: В тайном голосовании за бывшую главу дипломатии Германии проголосовали 167 государств.

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Несмотря на это, голосование состоялось в тайном режиме – по настоянию одного из членов ООН. По информации из дипломатических кругов, инициатором тайного голосования стала Россия.

Москва не скрывала своего негативного отношения к кандидатуре Бербок, обвиняя ее в "откровенной предвзятости".

Как министр иностранных дел, Бербок последовательно критиковала Россию за агрессию против Украины и выступала за жесткий курс по Кремлю, что неоднократно вызывало возмущение со стороны российских властей.

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Напомним: