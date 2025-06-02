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Зеленский поддержал идею Эрдогана о встрече лидеров Украины, России, Турции и США

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 2 июня 2025, 21:18
Зеленский поддержал идею Эрдогана о встрече лидеров Украины, России, Турции и США
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении встречи с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и самим Эрдоганом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Зеленский сообщил, что разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"И действительно, от него был сигнал, как я отношусь, если будет встреча четырех лидеров – он, президент Америки, Путин и я. Я ему сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет", – сказал Зеленский.

Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще раньше идею встречи между лидерами Турции, США, России и Украины от Анкары озвучил турецкий глава МИД Хакан Фидан.

ТурцияРосcияУкраинаСША
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