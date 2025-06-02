Россия убила двух женщин на Купянщине
Понедельник, 2 июня 2025, 21:30
2 июня в результате российского обстрела села Ковшаровка Купянского района Харьковской области погибли две женщины.
Источник: Офис генерального прокурора
Детали: По данным следствия, около 16:30 российские военные обстреляли жилой квартал в Ковшаровке.
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На месте погибла 64-летняя женщина. Еще одна местная жительница, 62 лет, получила тяжелые ранения и впоследствии умерла.
Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.
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В прокуратуре сообщили, что вместе с полицией проводят необходимые процессуальные действия для документирования военного преступления.