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Белый дом: Трамп не исключает участия во встрече с Зеленским и Путиным

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 2 июня 2025, 21:49
Белый дом: Трамп не исключает участия во встрече с Зеленским и Путиным
Трамп. Фото - getty images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп открыт к участию в потенциальной встрече лидеров Украины и России.

Источник: об этом она сказала во время общения с журналистами на территории Белого дома в понедельник, сообщает "Европейская правда"

Детали: Левитт напомнила слова Трампа о том, что "он открыт к" участию во встрече Зеленского и Путина, "если до этого дойдет".

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"Но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров. И мы видели, как они это сделали сегодня по просьбе президента Трампа", – добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома в очередной раз повторила, что администрация президента США выступает за скорейшее завершение войны.

"Погибло слишком много людей. И президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров. И он четко дал это понять обоим лидерам – как публично, так и в частном порядке", – отметила Левитт.

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Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Еще ранее идею встречи лидеров Турции, США, России и Украины от Анкары озвучил турецкий глава МИД Хакан Фидан.

Ее в понедельник поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

ТрампЗеленскийПутинпереговоры
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