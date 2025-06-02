Умеров: Выглядит так, что россияне снова тянут время, чтобы создать "картинку дипломатии"
Глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что поскольку РФ обнародовала свой "меморандум" только во время встречи, это выглядит, как будто они снова тянут время.
Источник: сообщение Умерова в Facebook
Дословно: "Наши документы были переданы заранее. Зато "меморандум" от РФ появился только сегодня – уже во время встречи. Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны.
Выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий".
Детали: Единственным прогрессом на переговорах Умеров назвал освобождение украинских людей из плена.
Украина также предложила провести встречу на уровне лидеров до конца июня.
Прямая речь: "Если же и это – попытка затянуть время, то ответ должен быть один: более жесткие международные санкции".
Напомним:
- Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.
- Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.
- По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих и рассмотрели предложение Украины о встрече лидеров в конце июня.
- Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями по прекращению огня. Среди них нейтральный статус Украины, проведение выборов и выход из четырех областей.