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Умеров: Выглядит так, что россияне снова тянут время, чтобы создать "картинку дипломатии"

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 июня 2025, 23:19
Умеров: Выглядит так, что россияне снова тянут время, чтобы создать картинку дипломатии
РУстем Умеров. Фото - Минобороны

Глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что поскольку РФ обнародовала свой "меморандум" только во время встречи, это выглядит, как будто они снова тянут время.

Источник: сообщение Умерова в Facebook

Дословно: "Наши документы были переданы заранее. Зато "меморандум" от РФ появился только сегодня – уже во время встречи. Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны.

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Выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий".

Детали: Единственным прогрессом на переговорах Умеров назвал освобождение украинских людей из плена.

Украина также предложила провести встречу на уровне лидеров до конца июня.

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Прямая речь: "Если же и это – попытка затянуть время, то ответ должен быть один: более жесткие международные санкции".

Напомним:

  • Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.
  • Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.
  • По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих и рассмотрели предложение Украины о встрече лидеров в конце июня.
  • Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями по прекращению огня. Среди них нейтральный статус Украины, проведение выборов и выход из четырех областей.

Умеров Рустемпереговорыроссийско-украинская война
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