Умеров: Выглядит так, что россияне снова тянут время, чтобы создать "картинку дипломатии"

Глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что поскольку РФ обнародовала свой "меморандум" только во время встречи, это выглядит, как будто они снова тянут время.

Источник: сообщение Умерова в Facebook

Дословно: "Наши документы были переданы заранее. Зато "меморандум" от РФ появился только сегодня – уже во время встречи. Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны.

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Выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий".

Детали: Единственным прогрессом на переговорах Умеров назвал освобождение украинских людей из плена.

Украина также предложила провести встречу на уровне лидеров до конца июня.

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Прямая речь: "Если же и это – попытка затянуть время, то ответ должен быть один: более жесткие международные санкции".

Напомним: