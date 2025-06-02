Генштаб: С начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений

За сутки 2 июня на фронте произошло 117 боевых столкновений, из них 36 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 2 июня

Дословно: "С начала суток произошло 117 боевых столкновений, противник нанес 2 ракетных и 49 авиационных ударов, применив три ракеты и 78 управляемых авиабомб, 1353 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в районе Волчанска и в направлении Довгенького, еще один бой в настоящее время продолжается.

Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григорьевки.

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На Северском направлении Силы обороны отбили пять атак российских войск в районе Григорьевки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

Сегодня наши войска отбили четыре атаки противника в сторону Белой Горы и Курдюмовки на Краматорском направлении, еще один бой в настоящее время продолжается.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Плещеевка, Торецк и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Даченское, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Котляровка, Андреевка и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 19 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Константинополь, Отрадное, Новоселка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, и в сторону Новоукраинки и Комара.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили наступление врага вблизи населенного пункта Степное.

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили 15 атак захватнической армии, еще два боестолкновения остаются незавершенными.