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В Лондоне задержали четвертого подозреваемого по делу поджогов, связанных с британским премьером

Кристина Бондарева, Иван ДьяконовВторник, 3 июня 2025, 03:00
В Лондоне задержали четвертого подозреваемого по делу поджогов, связанных с британским премьером
иллюстративное фото: Getty Images

Полиция Лондона арестовала четвертого мужчину по делу серии поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Источник: сообщение полиции, пишет "Европейская правда"

Детали: 48-летнего подозреваемого задержали в понедельник в аэропорту Станстед после проверки по закону о терроризме 2000 года.

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Впоследствии его арестовали по подозрению в заговоре с целью поджога с намерением угрожать жизни. 

Дело о поджогах открыто из-за трех инцидентов: поджог автомобиля в Кентиш-Тауне, пожар в частном доме премьера на той же улице и пожар в его бывшем доме в Ислингтоне.

Имя задержанного пока не разглашается. Сейчас он находится под стражей в одном из отделений лондонской полиции.

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Ранее по этому делу уже были предъявлены обвинения трем лицам – украинцам Петру Починку (34 года) и Роману Лавриновичу (21 год), а также Станиславу Карпюку (26 лет), гражданину Румынии украинского происхождения.

Лавриновича обвиняют в трех эпизодах поджога с намерением угрожать жизни. Починку и Карпюку предъявлено обвинение в сговоре с целью поджога с таким же намерением.

Все трое должны предстать перед судом Олд-Бейли уже в пятницу, 6 июня.

Великобритания
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