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Великобритания инвестирует $2,7 миллиарда в дроны, опираясь на опыт войны в Украине

Иван ДьяконовВторник, 3 июня 2025, 04:24
Великобритания инвестирует $2,7 миллиарда в дроны, опираясь на опыт войны в Украине
Кир Стармер осматривает новый автономный дрон StormShroud. Фото: Getty Images

Великобритания потратит 2 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,7 млрд долларов – ред.) на развитие беспилотных технологий, ориентируясь на тактику, испытанную во время войны в Украине.

Источник: The Guardian со ссылкой на стратегический оборонный обзор, обнародованный британским правительством

Детали: В документе отмечается, что Великобритания делает ставку на дроны как ключевой компонент будущих военных действий. В частности, инвестиции будут охватывать как дешевые одноразовые ударные дроны, так и более дорогие многоразовые системы. Также будет создан национальный центр беспилотников – платформа для обмена опытом, координации и развития инноваций в сфере автономных систем.

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Этот шаг является прямым ответом на изменения в характере современной войны, продемонстрированные во время полномасштабного вторжения России в Украину. Именно там дроны превратились в критически важный инструмент ведения боевых действий, который, по оценкам, приводит к 70% потерь на фронте.

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что армия станет "в десять раз более смертоносной" благодаря сочетанию новейших технологий с классическими элементами вооруженных сил. Речь идет, в частности, о синергии дронов, искусственного интеллекта, бронетехники и артиллерии.

Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что реформа сектора обороны является главным национальным приоритетом и что правительство выбирает курс на "боеготовность" в ответ на растущие угрозы в мире.

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Предыстория: 

Великобританияоружие
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