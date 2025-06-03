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Иран планирует отклонить предложение США по новому ядерному соглашению – Reuters

Иван ДьяконовВторник, 3 июня 2025, 06:45
Иран планирует отклонить предложение США по новому ядерному соглашению – Reuters
Спецпосланник президента США Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Фото: Getty Images

Иран планирует отклонить предложение США по урегулированию многолетнего ядерного конфликта. В Тегеране считают, что документ является "односторонним" и не учитывает ключевые интересы Исламской Республики, в частности право на обогащение урана.

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата, близкого к переговорной группе

Детали: По словам иранского дипломата, Тегеран "готовит официальный отказ на предложение США" по новому ядерному соглашению. По его словам, оно является "бесперспективным", поскольку не содержит никаких уступок со стороны Вашингтона по ключевым требованиям Ирана.

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Американское предложение передал Тегерану министр иностранных дел Омана Саид Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником в переговорах между США и Ираном.

После пяти раундов переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом, договоренности до сих пор не достигнуто.

Среди главных камней преткновения – отказ Тегерана согласиться на требование США прекратить обогащение урана, а также передать за границу весь имеющийся запас высокообогащенного урана – сырья, которое можно использовать для создания ядерного оружия.

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Иран также настаивает на немедленной и полной отмене всех американских санкций, введенных с 2018 года за "поддержку терроризма или распространение оружия". 

"Президент Трамп четко дал понять, что Иран никогда не получит ядерную бомбу. Специальный посланник Виткофф направил иранскому режиму подробное и приемлемое предложение, и в их интересах его принять", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Дословно: "Дипломат отметил, что, по оценке "комитета Ирана по ядерным переговорам" под руководством верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, предложение США является "абсолютно односторонним" и не соответствует интересам Тегерана.

Поэтому, по словам дипломата, Тегеран считает его "неприемлемым" и полагает, что оно является односторонней попыткой навязать Ирану "невыгодное соглашение" из-за чрезмерных требований".

Детали: Иран заявляет, что готов согласиться на определенные ограничения по обогащению урана, но нуждается в надежных гарантиях, что Вашингтон не откажется от будущего соглашения.

Главный враг Ирана – Израиль, который считает иранскую ядерную программу экзистенциальной угрозой, неоднократно угрожал бомбить ядерные объекты Исламской Республики, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Иранядерное оружиеСША
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