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Массированная атака российских БпЛА на Балаклею: есть погибший и раненый

Иван ДьяконовВторник, 3 июня 2025, 07:02
Массированная атака российских БпЛА на Балаклею: есть погибший и раненый
Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 3 июня Россия осуществила массированную атаку беспилотниками на Балаклею Изюмского района Харьковщины, в результате чего погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Источник: начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов

Детали: По словам Карабанова, в результате атаки зафиксировано несколько попаданий по территории города.

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Прямая речь: "Часть ударов пришлась на гражданское предприятие и открытую местность. Также зафиксировано возгорание сухой растительности. 

К сожалению, имеем одного погибшего и одного раненого среди работников предприятия".

Харьковская областьжертвыбеспилотники
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