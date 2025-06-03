Массированная атака российских БпЛА на Балаклею: есть погибший и раненый
Вторник, 3 июня 2025, 07:02
В ночь на 3 июня Россия осуществила массированную атаку беспилотниками на Балаклею Изюмского района Харьковщины, в результате чего погиб один гражданский, еще один получил ранения.
Источник: начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов
Детали: По словам Карабанова, в результате атаки зафиксировано несколько попаданий по территории города.
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Прямая речь: "Часть ударов пришлась на гражданское предприятие и открытую местность. Также зафиксировано возгорание сухой растительности.
К сожалению, имеем одного погибшего и одного раненого среди работников предприятия".