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Потери россиян в войне против Украины перевалили за 990 тысяч военных

Станислав ПогориловВторник, 3 июня 2025, 07:36
Потери россиян в войне против Украины перевалили за 990 тысяч военных
фото: getty Images

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на фронте убитыми и ранеными 1 100 военных. Общие потери врага с начала агрессии достигли 990 800 военных.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 990 800 (+1 100) человек,
  • танков - 10 881 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 22671 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 28623 (+48) ед,
  • РСЗО - 1402 (+1) ед,
  • средств ПВО - 1176 (+1) ед,
  • самолетов - 384 (+12) ед,
  • вертолетов - 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 748 (+126),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50 607 (+145) ед.

российско-украинская войнапотери в войне
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