Потери россиян в войне против Украины перевалили за 990 тысяч военных
Вторник, 3 июня 2025, 07:36
За минувшие сутки российские захватчики потеряли на фронте убитыми и ранеными 1 100 военных. Общие потери врага с начала агрессии достигли 990 800 военных.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 990 800 (+1 100) человек,
- танков - 10 881 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 22671 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 28623 (+48) ед,
- РСЗО - 1402 (+1) ед,
- средств ПВО - 1176 (+1) ед,
- самолетов - 384 (+12) ед,
- вертолетов - 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 748 (+126),
- автомобильной техники и автоцистерн - 50 607 (+145) ед.