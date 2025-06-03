Потери россиян в войне против Украины перевалили за 990 тысяч военных

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на фронте убитыми и ранеными 1 100 военных. Общие потери врага с начала агрессии достигли 990 800 военных.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06. 25 ориентировочно составили:

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