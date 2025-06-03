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На фронте 142 боевых столкновения: 83 раза россияне штурмовали Покровский и еще 2 направления

Станислав ПогориловВторник, 3 июня 2025, 08:18
На фронте 142 боевых столкновения: 83 раза россияне штурмовали Покровский и еще 2 направления
фото: Getty Images

За прошедшие сутки на 9 направлениях фронта и Курском плацдарме зафиксировано 142 боевых столкновения, 83 из которых произошло на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Довгенького.

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На Купянском направлении зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении враг пять раз шел на позиции наших подразделений в районе Григорьевки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

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На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов в сторону Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Плещеевка, Торецк, Нелиповка и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 атак агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Даченское, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Котляровка, Андреевка и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Новоселка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, и в сторону Новоукраинки и Комара.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, захватчики совершили бесполезную атаку на позиции наших защитников.

На Курском направлении произошло 18 боестолкновений. Враг совершил 182 артиллерийских обстрела, из них два - из реактивных систем залпового огня, осуществил 17 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
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