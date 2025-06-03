В РФ осудили семью мелитопольцев за якобы подрыв коллаборанта и диверсии по железной дороге

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил от 20 лет до пожизненного заключения мужчину, его жену и мать из оккупированного Мелитополя за якобы подрыв местного коллаборанта, а также попытку взорвать участок железной дороги.

Источник: "Медиазона", "Настоящее время"

Детали: Сообщается, что 29-летнего жителя оккупированного Мелитополя Артема Мурдида приговорили к пожизненному сроку, его гражданскую жену Анну Вошкодер - к 20 годам колонии общего режима и мать Анну Мурдид - к 22 годам колонии. Первые восемь лет мужчина проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

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По версии россиян, бывший инкассатор "Ощадбанка" Артем Мурдид, его жена и мать были членами "террористического сообщества", которым руководил неустановленный сотрудник СБУ. А женщины якобы занимались наблюдением за "объектами преступных посягательств".

Российское следствие утверждает, что осужденные готовили четыре подрыва. Единственной успешной атакой стал подрыв автомобиля директора ГУП "Городской транспорт" Ивана Ткача, который сотрудничал с российскими властями. В результате взрыва Ткач погиб, а сотрудница предприятия Елена Сиващенко получила серьезные ранения, но выжила.

Кроме того, по данным следствия, семья якобы пыталась взорвать участок железной дороги, а сам Артем в одиночку попытался взорвать начальника железнодорожной станции Дерябина и главу оккупационной администрации Мелитополя.

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Во время дебатов Артем Мурдид заявил, что о сути выдвинутых обвинений узнал от представителей правоохранительных органов России, которые "создали определенные физические условия - насилие и пытки". В результате пыток, по его словам, он был вынужден был дать показания, на которых основывается обвинение. О применении пыток также рассказала его мама, Анна Мурдид.