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Оккупанты перекрывали Крымский мост

Анастасия ПроцВторник, 3 июня 2025, 09:16
Оккупанты перекрывали Крымский мост
КРЫМСКИЙ МОСТ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ТАСС

Утром 3 июня российские оккупанты перекрывали Крымский мост.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram"Крымский ветер" 

Детали: В сообщении отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

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Дословно: "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

Детали: В 9:00 по киевскому времени сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту. Отмечается, что мост был перекрыт 3 часа.

"Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки в радиолокационном диапазоне сообщил, что средства РЭБ возле Керченского моста не работают.

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фото: "Крымский ветер"

Со стороны Черного моря возле моста находятся 18 барж бонового заграждения.

КрымКерченский мостоккупация
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