Утром 3 июня российские оккупанты перекрывали Крымский мост.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram, "Крымский ветер"

Детали: В сообщении отмечается, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

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Дословно: "Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности".

Детали: В 9:00 по киевскому времени сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту. Отмечается, что мост был перекрыт 3 часа.

"Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки в радиолокационном диапазоне сообщил, что средства РЭБ возле Керченского моста не работают.

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фото: "Крымский ветер"

Со стороны Черного моря возле моста находятся 18 барж бонового заграждения.