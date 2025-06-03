"РЖД" после обвала моста в Брянской области советует пассажирам не спать головой к окну – росСМИ

После обвала моста на пассажирский поезд в Брянской области, в результате которого погибли семь человек и более 100 пострадали, "Российские железные дороги" провели инструктаж для работников. Пассажирам теперь рекомендуют ложиться головой к двери или выходу из купе, а не к окну.

Источник: пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Согласно новым рекомендациям, пассажирам плацкартных вагонов советуют ложиться головой к двери или выходу, а не к окну.

Реклама:

В то же время в Федеральной пассажирской компании (ФПК), входящей в структуру РЖД, заявили, что официальные инструкции для проводников не меняли.

Напомним: в ночь на 1 июня в российской Брянской области произошло обрушение моста с автомобилями, вероятно, в это время под мостом проезжал пассажирский поезд, в результате аварии 7 погибших и около 70 пострадавших.