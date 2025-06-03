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Во время президентства Навроцкого отношения между Украиной и Польшей станут жестче – экс-посол

Евгений Будерацкий, Валентина РоманенкоВторник, 3 июня 2025, 11:33
Во время президентства Навроцкого отношения между Украиной и Польшей станут жестче – экс-посол
Андрей Дещица. фото посольства Украины в Польше

Бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица считает, что после того, как Кароль Навроцкий победил на выборах президента отношения Украины с Польшей станут более жесткими.

Источник: Андрей Дещица в подкасте УП "Кляті питання"

Прямая речь: "Я думаю, что апокалипсиса не наступит и кардинально все сразу не изменится. Очевидно, будет жестче сотрудничать с Польшей, потому что Навроцкий – представитель правой партии и сам по себе консервативный, националистически настроенный".

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Детали: По словам экс-посла, следует учитывать, что будущий президент Польши на выборах заручился поддержкой крайне правых партий, которые поддержали его на уровне 80%.

Он напомнил, что был восемь лет послом в Польше и за то время откровенно антиукраинской риторики практически не звучало.

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Прямая речь: "Сейчас в Польше находится большое количество украинцев и у поляков, желают они этого или нет, присутствует украинский фактор. И некоторым он мешает, особенно тем слоям населения, которые сами рассчитывают на социальную помощь. Хотя на самом деле примерно 80-85% украинцев, которые находятся в Польше, работают и привносят свою пользу польскому бюджету".

Детали: По мнению экс-посла, также не следует исключать того, что в Польше активно работает российская пропаганда, которая раздувает среди общества конфликтные темы в отношениях с Украиной.

Несмотря на проблемы, которые существуют в отношениях между государствами, Дещица подчеркивает, что украинской власти нужно сотрудничать с польской стороной, находить общие точки соприкосновения и делать акцент на тех позициях, которые выгодны для обоих государств.

Предыстория:

  • По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, поддерживаемый правой оппозицией Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его соперник Рафал Тшасковский - 49,11%.
  • Нардеп фракции "Евросолидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая возглавляет парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, считает, что избрание Кароля Навроцкого президентом Польши может осложнить процесс вступления Украины в ЕС.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Подробнее читайте в статье "Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого"

Польша
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