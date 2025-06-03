Британия хочет через суд заставить Абрамовича передать Украине средства от продажи "Челси"

Британское правительство заявило, что готово подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи более 2,3 млрд фунтов (3,2 млрд долларов), вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарные нужды Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Абрамович продал "Челси" консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боэли в мае 2022 года, после того, как на него наложили санкции Великобритания и Европейский Союз из-за его связей с правителем России Владимиром Путиным.

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В течение трех лет, прошедших с тех пор, средства от продажи были заморожены на банковском счете в Великобритании и не могут быть переведены или использованы без лицензии Управления по выполнению финансовых санкций, подразделения Казначейства Великобритании.

Сменявшие друг друга правительства Великобритании заявляли, что средства от продажи лондонского футбольного клуба должны быть использованы для оказания гуманитарной помощи Украине, и пытались договориться с Абрамовичем об использовании этих денег в этих целях.

В заявлении, сделанном в понедельник вечером, правительство Великобритании заявило, что не смогло достичь такого соглашения с Абрамовичем и теперь рассматривает возможность привлечения его к суду.

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"Правительство решительно настроено на то, чтобы средства от продажи футбольного клуба "Челси" были направлены на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России. Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь согласия с господином Абрамовичем по этому поводу", – говорится в совместном заявлении канцлера казначейства Рэйчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

В заявлении также отмечается, что хотя "двери для переговоров будут оставаться открытыми", Великобритания готова при необходимости добиваться через суд того, чтобы Украина "смогла воспользоваться этими средствами как можно быстрее".

Напомним: в марте Лэмми пообещал принять меры, которые помогут высвободить средства от продажи "Челси".

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