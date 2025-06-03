В США прибыла делегация Украины для обсуждения санкций и оборонной поддержки

Украинская делегация во главе с министром экономики Юлией Свириденко прибыла в Соединенные Штаты для переговоров с представителями команды Дональда Трампа. Основные темы - санкции против РФ и укрепление оборонного сотрудничества.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака

Детали: Как отметил глава ОПУ, в Вашингтоне представители Украины будут говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроекте сенатора Линдси Грэма.

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Также в ходе встреч речь пойдет о Соглашении о создании Инвестиционного фонда восстановления, о возвращении похищенных РФ украинских детей, а также о "пропаганде россиян, связанной с вопросами церкви", добавил Ермак.

"Будет немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа. Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как Россия затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", – рассказал он.

Напомним:

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