На Днепропетровщине мошенники обманули родственников пропавших военных на 3 млн грн

На Днепропетровщине правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве трем участникам организованной группы, которые, по данным следствия, выманили почти 3 миллиона гривен у родственников украинских военных, пропавших без вести или попавших в плен.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, злоумышленники искали в соцсетях объявления о пропавших без вести или пленных бойцах ВСУ. Затем связывались с родными через мессенджеры и предлагали им "помощь" в возвращении их из плена или лечении.

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ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

За эти услуги мошенники требовали денежное вознаграждение, которое потерпевшие переводили на подконтрольные банковские карты.

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

На данный момент правоохранители установили 14 потерпевших из разных регионов Украины. Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, документы, наличные и банковские карты.

ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Всем трем фигурантам объявлено подозрение по ч. 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах в составе организованной группы. Им избраны меры пресечения.

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Также проверяется их причастность к еще 12 эпизодам мошенничества с общим ущербом около 5 миллионов гривен