На Днепропетровщине мошенники обманули родственников пропавших военных на 3 млн грн
На Днепропетровщине правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве трем участникам организованной группы, которые, по данным следствия, выманили почти 3 миллиона гривен у родственников украинских военных, пропавших без вести или попавших в плен.
Источник: Офис генерального прокурора
Детали: По данным следствия, злоумышленники искали в соцсетях объявления о пропавших без вести или пленных бойцах ВСУ. Затем связывались с родными через мессенджеры и предлагали им "помощь" в возвращении их из плена или лечении.
За эти услуги мошенники требовали денежное вознаграждение, которое потерпевшие переводили на подконтрольные банковские карты.
На данный момент правоохранители установили 14 потерпевших из разных регионов Украины. Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, документы, наличные и банковские карты.
Всем трем фигурантам объявлено подозрение по ч. 5 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах в составе организованной группы. Им избраны меры пресечения.
Также проверяется их причастность к еще 12 эпизодам мошенничества с общим ущербом около 5 миллионов гривен