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Чешский евродепутат пожаловался, что за делегацией следили шпионы из Словакии

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 3 июня 2025, 12:41
Чешский евродепутат пожаловался, что за делегацией следили шпионы из Словакии
фото: getty Images

Чешский евродепутат Томаш Здеховский в своем письме к президенту Европарламента Роберте Метсоле обвинил правительство Словакии в слежке за делегацией, которая прибыла в страну с целью мониторинга за использованием субсидий ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: В письме к Метсоле Здеховский описал "тревожные признаки" того, что за официальной делегацией, которую он возглавлял, намеренно велось наблюдение.

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Дословно: "Особенно тревожным является то, что во время вечерней встречи с информаторами - в том числе из словацких служб безопасности - у нас были веские основания полагать, что за нашей деятельностью намеренно следят".

Детали: Евродепутат подчеркнул, что такие действия "неприемлемы и противоречат принципам сотрудничества между государствами-членами и институтами ЕС".

Он также обратил внимание на публичные заявления словацких чиновников, в частности министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока и министра охраны окружающей среды Томаша Тарабы, которые критиковали миссию Европарламента.

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Эти высказывания Здеховский назвал политически мотивированными усилиями по дискредитации делегации.

По его словам, самые ожесточенные нападки исходили от премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который недавно назвал его "политическим убийцей".

Здеховский считает, что слова словацкого премьер-министра являются попыткой делегитимизировать миссию и ее выводы.

Чешский евродепутат призвал Метсолу поднять этот вопрос перед руководством Европарламента и рассмотреть возможные меры против словацкого правительства.

"Я со всем уважением призываю вас защищать целостность и независимость наших парламентских миссий", – написал он,

Здеховский также предупредил, что такое вмешательство является особенно опасным "в то время, когда авторитарные тенденции растут в некоторых частях ЕС".

Делегация во главе с Здеховским расследовала использование правительством Словакии средств ЕС на поддержку туризма.

Фицо утверждал, что его правительство не имеет ни одного коррупционного скандала, а виновными в возможном злоупотреблении средствами ЕС назвал предыдущие правительства.

Предыстория:

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ЧехияСловакия
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