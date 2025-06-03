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Российская пропаганда придумала личную встречу Мединского и Умерова в Стамбуле – ЦПД

Станислав ПогориловВторник, 3 июня 2025, 13:49
Российская пропаганда придумала личную встречу Мединского и Умерова в Стамбуле – ЦПД
Мединский и Умеров в Стамбуле 2 июня. Фото - getty images

Центр противодействия дезинформации опроверг сообщения российских пропагандистов о якобы двусторонней встрече между главой российской делегации Владимиром Мединским и украинским министром обороны Украины Рустем Умеровым перед переговорами в Стамбуле.

Источник: ЦПД в Telegram

Дословно: "Российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации украинской переговорной группы. Помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы "двусторонней встрече" с министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед переговорами в Стамбуле. Эта информация не соответствует действительности".

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Детали: Сообщается, что на самом деле встреча состоялась в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал посредником.

"Заявления о якобы "закрытых договоренностях", достигнутых на этой встрече, - манипуляция, направленная на подрыв доверия к украинской переговорной группе", - говорят в Центре противодействия дезинформации.

Также в ЦПД предупредили, что российская пропаганда готовит двухвекторную информационную атаку против украинских представителей на переговорах в Стамбуле.

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В частности, внутри Украины будут распространяться вбросы с элементами конспирологии о якобы личных связях представителей делегации с россиянами. На западную аудиторию - месседжи, что якобы именно Украина "затягивает мирные переговоры". Тогда как именно Россия систематически избегает договоренностей о прекращении огня.

"Цель России - подменить реальность и навязать нарратив, в котором агрессор выдает себя за "миротворца", - отметили в ЦПИ.

Перед этим пропагандисты "ТАСС" сообщали, что глава российской делегации Владимир Мединский и украинский министр обороны Украины Рустем Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами.

Что предшествовало:

  • Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.
  • Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.
  • По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих и рассмотрели предложение Украины о встрече лидеров в конце июня.
  • Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями по прекращению огня. Среди них нейтральный статус Украины, проведение выборов и выход из четырех областей.

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