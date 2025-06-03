Российская пропаганда придумала личную встречу Мединского и Умерова в Стамбуле – ЦПД
Центр противодействия дезинформации опроверг сообщения российских пропагандистов о якобы двусторонней встрече между главой российской делегации Владимиром Мединским и украинским министром обороны Украины Рустем Умеровым перед переговорами в Стамбуле.
Источник: ЦПД в Telegram
Дословно: "Российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации украинской переговорной группы. Помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы "двусторонней встрече" с министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед переговорами в Стамбуле. Эта информация не соответствует действительности".
Детали: Сообщается, что на самом деле встреча состоялась в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал посредником.
"Заявления о якобы "закрытых договоренностях", достигнутых на этой встрече, - манипуляция, направленная на подрыв доверия к украинской переговорной группе", - говорят в Центре противодействия дезинформации.
Также в ЦПД предупредили, что российская пропаганда готовит двухвекторную информационную атаку против украинских представителей на переговорах в Стамбуле.
В частности, внутри Украины будут распространяться вбросы с элементами конспирологии о якобы личных связях представителей делегации с россиянами. На западную аудиторию - месседжи, что якобы именно Украина "затягивает мирные переговоры". Тогда как именно Россия систематически избегает договоренностей о прекращении огня.
"Цель России - подменить реальность и навязать нарратив, в котором агрессор выдает себя за "миротворца", - отметили в ЦПИ.
Перед этим пропагандисты "ТАСС" сообщали, что глава российской делегации Владимир Мединский и украинский министр обороны Украины Рустем Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами.
Что предшествовало:
- Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.
- Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.
- По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих и рассмотрели предложение Украины о встрече лидеров в конце июня.
- Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями по прекращению огня. Среди них нейтральный статус Украины, проведение выборов и выход из четырех областей.