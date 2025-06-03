Украину прогреет до 31°, местами дожди и грозы

По прогнозам синоптиков, в среду, 4 июня, ночью в северных, северо-восточных и Черкасской областях Украины, днем на юго-востоке страны кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр. На остальной территории без осадков.

Детали: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 11-16°, днем 21-26°. На остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, на юге страны до 31°.

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В Киеве в ночь на среду кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 15°, днем 22-24°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 4 июня в Киеве была зафиксирована в 1901 году, она составляла 31,9°, самая низкая ночью - 4,3° в 1933 году.

В четверг, 5 июня, в Украине без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

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Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 24-29°. На юге и юго-западе страны до 31°.

В Киеве в четверг без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 15°, днем 26-28°.